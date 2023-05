Eine Verlegung von US-F-16-Kampfjets in die Ukraine werfe nach den Worten des russischen Botschafters, Anatoli Antonow, in den USA die Frage nach einer Beteiligung der Nato an dem Konflikt auf. Es sei wichtig, dass die USA "die russische Reaktion darauf genau kennen". Auch werde jeder ukrainische Angriff auf die Krim als Angriff auf Russland betrachtet werden, schreibt Antonow auf dem Telegram-Kanal der Botschaft in Washington.