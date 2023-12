Ukraine-News Bundesregierung versichert Ukraine weitere EU-Finanzhilfen

Die EU wird die Ukraine nach Angaben der Bundesregierung trotz des Widerstands aus Ungarn "in jedem Fall" weiter unterstützen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte: "Für uns als Bundesregierung ist klar, dass die Ukraine-Fazilität aus unserer Sicht die beste und nachhaltigste Lösung bleibt." Damit bezog er sich auf den Plan, eine 50 Milliarden Euro schwere Finanzhilfe in den kommenden EU-Haushalten zu verankern. Ein solcher Beschluss war auf dem EU-Gipfel im Dezember an der fehlenden Zustimmung Ungarns gescheitert. Im Januar soll es deshalb einen Sondergipfel in Brüssel geben.