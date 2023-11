Ukraine-News Militärausgaben in der EU auf Rekordhöhe

In Skopje hat das Ministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa - kurz OSZE - begonnen. Der OSZE-Vorsitzende und nordmazedonische Gastgeber Bujar Osmani sagte zum Auftakt, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stehe im Widerspruch zu allem was dieser Organisation lieb und teuer sei. Zu dem Treffen ist auch der russische Außenminister Sergej Lawrow eingeladen. Für Deutschland ist Außenministerin Annalena Baerbock dabei.



Die OSZE wurde 1975 gegründet und hat ihren Sitz in Wien. Der Organisation gehören die europäischen Staaten, die Türkei, die ehemaligen Sowjetrepubliken, die USA und Kanada an. Nordmazedonien hat aktuell den jährlich wechselnden Vorsitz.