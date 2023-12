Auch der Fernsehsender "Spas" der russisch-orthodoxen Kirche steht nunmehr auf der Sanktionsliste der EU. Der Sender verbreite "Propaganda und Desinformation über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine", heißt es in der Verordnung für das inzwischen zwölfte EU-Sanktionspaket. "Spas" habe in seinem Programm den Angriff auf die Ukraine mit religiösen und spirituellen Argumenten gerechtfertigt.

Aus Sicht von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko steht seiner Heimat ein schwieriger Winter bevor. Der 47 Jahre alte jüngere Bruder von Vitali Klitschko, dem Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, sagte der "Augsburger Allgemeinen" in einem Interview : "Es ist aktuell wie in einem Boxkampf. Wir sind über die Mitte hinweg. Aber es liegen noch viele Runden vor uns." Auch glaube er, "dass der Krieg noch länger dauern wird, als wir alle erwarten".

Russland hat in der Nacht erneut ukrainische Städte mit Drohnen und Raketen angegriffen. Dabei wurden in der südlichen Stadt Cherson neun Menschen verletzt, darunter vier Kinder, wie Bürgermeister Roman Mrotschko auf Telegram mitteilte. Auch Kiew und Charkiw waren Ziele der russischen Angriffe. Kiews Militärchef Serhij Popko erklärte, insgesamt seien 19 Shahed-Drohnen aus iranischer Produktion von der Krim aus abgefeuert und 18 von der ukrainischen Luftabwehr zerstört worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es keine Opfer oder Schäden in der Hauptstadt gegeben.

Russland setzt bei den Kämpfen im Süden der Ukraine angeblich auch Gas ein. In den vergangenen Wochen habe es Fälle in der Region Saporischschja bei Orichiw gegeben, bei denen ein ätzendes und entflammbares Gas von Drohnen auf ukrainische Soldaten abgeworfen worden sei, berichtete der US-Fernsehsender CNN unter Berufung auf ukrainische Soldaten und einen Geheimdienst-Mitarbeiter. Ein Sanitäter berichtete von insgesamt neun Fällen, wobei die Angaben zunächst nicht unabhängig überprüft werden konnten.

Der US-Kongress wird in diesem Jahr keine neuen Militärhilfen für die Ukraine mehr beschließen. Das räumten die Spitzen der regierenden Demokraten und der Republikaner im Senat, Chuck Schumer und Mitch McConnell, in einer gemeinsamen Erklärung ein. Demnach arbeiten Kongress und Regierung in den nächsten Tagen aber weiter an offenen Fragen. Die Hoffnung sei, dass zu Beginn des neuen Jahres "rasch" gehandelt werden könne.