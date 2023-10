Ukraine-News Großbritannien erwägt Entsendung von Militärausbildern in die Ukraine

12:26 Uhr | Großbritannien erwägt Ausbildungsmission in der Ukraine

Großbritannien zieht Betracht, die Militärausbildung für ukrainische Soldaten direkt in die Ukraine verlegen. Das kündigte Verteidigungsminister Grant Shapps in einem Interview mit dem "Sunday Telegraph" an. Einen Zeitplan für die Verlegung der Ausbildungsmissionen nannte Shapps nicht. Großbritannien hat eigenen Angaben zufolge seit Anfang 2022 bereits mehr als 20.000 ukrainische Soldaten auf britischem Boden ausgebildet.

Ukrainische Soldaten bei der Ausbildung in Deutschland am Kampfpanzer Leopard im Mai. Bildrechte: dpa Shapps sagte der Zeitung außerdem, dass er bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vergangene Woche darüber gesprochen, wie die britische Marine eine "aktivere Rolle" im Schwarzen Meer spielen könne, um zivile Schiffe dort vor Russland zu schützen.



Beides – die Entsendung von britischen Militärangehörigen in die Ukraine und von Schiffen ins Schwarze Meer – würde das Nato-Land Großbritannien deutlich tiefer in den Konflikt hineinziehen. Nato-Staaten haben bisher offiziell von der Entsendung von Ausbildern in die Ukraine abgesehen, um die Gefahr einer direkten Auseinandersetzung mit Russland zu reduzieren.



Eine Antwort aus Moskau kam sofort. Russland Ex-Präsident Dmitri Medwedew bezeichnete britische Militärausbilder in der Ukraine am Sonntag bei Telegram als legitime Angriffsziele.

11:07 Uhr | Mehrere Verletzte bei nächtlichen russischen Angriffen

Bei nächtlichen russischen Angriffen mit Bomben, Drohnen und Raketen sind in verschiedenen Teilen der Ukraine nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen verletzt worden. Beim Beschuss der Ortschaft Stanislaw im Gebiet Cherson mit Fliegerbomben seien vier Menschen verletzt worden, teilte der Sprecher der örtlichen Militärverwaltung, Olexander Tolokonnikow, am Sonntag mit. Wegen der Angriffe sei zudem im Umland der Großstadt Cherson teilweise der Strom ausgefallen.



In der Stadt Uman in der Zentralukraine sei eine Frau nach einem Drohnenangriff verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte der Militärgouverneur der Region, Ihor Taburez, am Sonntag auf Telegram mit. Er berichtete von "einem Treffer in der Industrieinfrastruktur". So sei ein Großbrand in einem Lager ausgebrochen, in dem vor allem Getreide aufbewahrt wurde.

08:00 Uhr | US-Übergangshaushalt enthält keine neuen Ukraine-Hilfen