Ukraine-News Russischer Tanker bei Angriff in Meerenge von Kertsch beschädigt

In der Straße von Kertsch ist in der Nacht offenbar ein russischer Tanker beschädigt worden. Die russische Agentur Tass meldet unter Berufung auf die Seenotrettung in Noworossijsk, der Maschinenraum habe Schaden genommen. Die Besatzung des Schiffes befinde sich aber in Sicherheit. Aus dem Tanker sei kein Treibstoff ausgelaufen. Zwei Schlepper befänden sich vor Ort. Bei dem Angriff soll es sich Berichten zufolge um eine ukrainische Drohnenattacke gehandelt haben. Nach Angaben der in Moskau erscheinenden englischsprachigen Internet-Zeitung "Moscow Times" handelt es sich bei dem angegriffenen Tanker um die "SIG". Die USA hatten gegen das Schiff Sanktionen verhängt, weil es den russischen Streitkräften in Syrien Treibstoff geliefert hatte.