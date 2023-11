Ukraine-News Ukrainer warnen vor russischer Einnahme von Kupjansk

Die Ampel-Regierung wird SPD-Angaben zufolge am Montag den ankündigten Nachtragshaushalt für 2023 auf den Weg bringen. Mit dem Nachtragshaushalt soll die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse bereits das vierte Jahr in Folge ausgesetzt werden. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte dazu in der ARD, die "Notlage" dafür könne mit dem Krieg in der Ukraine und dem Nahost-Konflikt begründet werden.