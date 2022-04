Die Solidarität des baltischen Landes mit der Ukraine sei historisch begründet, sagt Andrzej Pukszto, der an der Universität Kaunas Politikwissenschaft unterrichtet. Die Spannungen mit Moskau reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück, als das Baltikum vom zaristischen Russland erobert wurde. In jener Zeit wurden die Universitäten geschlossen, litauischer Buchdruck war verboten. Nach dem Ersten Weltkrieg war Litauen unabhängig, doch dann wurde das Baltikum im Zweiten Weltkrieg von der Sowjetunion besetzt. "Die 50- und 60-Jährigen erinnern sich noch an die sowjetische Zeit. Und noch Ältere an die Deportationen nach Sibirien", sagt Pukszto. So wurden 1941 50.000 Menschen aus dem kleinen Litauen nach Sibirien deportiert und nach 1944 folgten weitere Drangsalierungen. "Die Angst vor Russland bleibt in der Erinnerung der Litauer."



Moskau ließ außerdem hunderttausende russischsprachige Menschen aus der gesamten Sowjetunion als Industriearbeiter in allen drei baltischen Republiken ansiedeln, was den Anteil der ethnischen Esten, Letten und Litauer an der Bevölkerung dezimierte. Noch heute gehört ein Viertel bis ein Drittel der Einwohner von Estland und Lettland der russischsprachigen Minderheit an. Ängste, dass Putin seine sogenannten Landsleute "heimholen" wolle, indem er Teile Estlands oder Lettlands besetzt, kamen bereits im Zuge der Krim-Annexion besonders in Tallinn und Riga auf.