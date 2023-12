Ukraine-News Ukraine bringt Lkws wegen Blockade mit dem Zug nach Polen

Kiew hat wegen der Blockade polnischer Speditionsunternehmen an der Grenze zur Ukraine damit begonnen, Lkws per Zug nach Polen zu bringen. Die ukrainische Bahngesellschaft erklärte, "den ersten Zug mit Lastwagen nach Polen geschickt" zu haben. Die Lkw sollten demnach in Polen entladen werden und auf der Straße ihren Weg fortsetzen. Ähnliche Fahrten würden in die entgegengesetzte Richtung organisiert werden. Das Staatsunternehmen veröffentlichte zudem ein Video, das einen mit mehr als einem Dutzend Lastwagen beladenen Zug zeigte.