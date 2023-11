Ukraine-News Ukraine meldet erneut nächtliche Drohnenangriffe auf Kiew

10:46 Uhr | Ukraine meldet Vorstoß an russischem Dnipro-Ufer

Der ukrainischen Armee ist es nach eigenen Angaben gelungen, die russischen Streitkräfte am von Russland kontrollierten Ostufer des Flusses Dnipro in der Südukraine mehrere Kilometer zurückzudrängen. Die vorläufigen Schätzungen schwankten "zwischen drei und acht Kilometern", je nach der Beschaffenheit und Geografie des Ufers, erklärte Armeesprecherin Natalia Gumenjuk am Sonntag im ukrainischen Fernsehen. Ob die Ukraine vollständig die Kontrolle über das Gebiet in der Region Cherson wiedererlangt hat und sich die Russen zurückgezogen haben, sagte sie nicht. "Der Feind setzt sein Artilleriebeschuss auf dem rechten Ufer fort", erklärte Gumenjuk. Die Ukraine schätze die Zahl der russischen Soldaten in dem Gebiet auf "mehrere Zehntausend".



Der breite Dnipro stellt seit einem Jahr die Frontlinie zwischen den ukrainischen und russischen Streitkräften im Süden der Ukraine dar. Das Westufer wird von der Ukraine gehalten, während Russland das gegenüberliegende Ufer kontrolliert.

09:45 Uhr | Unicef: Lage der Kinder in der Ukraine dramatisch

Das UN-Kinderhilfswerk hat angesichts der dramatischen Lage von Kindern und Jugendlichen in der Ukraine zu verstärkter Hilfe aufgerufen. "Es gibt in der ganzen Ukraine inzwischen kein Kind mehr, das von diesem Krieg verschont geblieben ist", sagte der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Christian Schneider, dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Mit aller Vorsicht schätzen wir die Zahl behandlungsbedürftiger Minderjähriger auf 1,5 Millionen", schilderte Schneider. Die Schäden an der Bildungsinfrastruktur seien enorm, viele Schulen zerstört. Gerade Mütter mit mehreren Kindern – in zunehmender Zahl Kriegswitwen – seien dringend auf Hilfe angewiesen.

05:40 Uhr | Russland startet weiteren Drohnenangriff auf Kiew

Russland hat in der zweiten Nacht in Folge Drohnenangriffe auf die Hauptstadt Kiew geflogen. "Die UAVs (unbemannte Luftfahrzeuge) des Feindes wurden in mehreren Gruppen gestartet und griffen Kiew aus verschiedenen Richtungen an, wobei sich die Bewegungsrichtungen entlang der Route ständig änderten", sagt Serhij Popko, Leiter der Kiewer Militärverwaltung, über die Messaging-App Telegram. Nach vorläufigen Informationen hätten die ukrainischen Luftabwehrsysteme fast zehn iranisch-hergestellte Kamikaze-Drohnen in Kiew und seinen Außenbezirken abgeschossen. Es gebe keine Berichte über "kritische Schäden" oder Verletzte, sagte Popko. Die Informationen lassen sich nicht unabhängig prüfen. Aus Russland gab es keine unmittelbare Stellungnahme.

00:05 Uhr | Bürgermeister: Drohnenangriff Richtung Moskau abgewehrt

Die russische Luftabwehr hat nach Angaben aus Moskau erneut einen Drohnenangriff abgewehrt, der der russischen Hauptstadt gegolten habe. Der Angriff sei im östlichen Stadtbezirk Bogorodskoje abgewehrt worden, teilte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin in seinem Telegram-Kanal mit. Verletzt worden sei niemand.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Sonntag, 19. November 2023

