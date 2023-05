Ukraine-News Putin reagiert auf Angriffe in russischen Gebieten

Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

07:45 Uhr | Russland: Ukraine attackiert Öl-Raffinerie

Die russische Luftabwehr hat nach offiziellen Angaben mehrere Drohnen abgefangen, die in Richtung der Öl-Raffinerie "Ilski" in der Region Krasnodar geflogen seien: "Alle wurden neutralisiert, die Anlage nicht beschädigt", teilte ein Notfalldienst der Region auf Telegram mit. Woher die Drohnen gekommen sein sollen, wurde nicht erklärt. Die Raffinerie liegt nahe dem Schwarzmeer-Hafen Noworossijsk und war schon mehrfach angegriffen worden.

Die Region Krasnodar grenzt im Südwesten von Russland an das Schwarze Meer und im Nordosten an das Asowsche, das mit dem Schwarzen Meer über die Straße von Kertsch verbunden ist. Gestern berichteten russische Medien, die Ukraine habe auch Öl-Pipelines im Nordwesten Russlands mit Drohnen angegriffen, in Regionen ohne Grenze mit der Ukraine.

06:36 Uhr | Luftabwehr: Mehr als 40 Drohnen über Kiew

Über der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat die Luftabwehr in dieser Nacht angeblich mehr als 40 Drohnen abgeschossen. Das Militärkommando in der Stadt berichtete auf Telegram, die russischen Angriffe in der Nacht seien in zwei Wellen erfolgt. Es gebe mindestens ein Todesopfer.

Am letzten Sonntag im Mai feiert Kiew mit heute mehr als drei Millionen Einwohnern den Tag seiner offiziellen Gründung vor 1.541 Jahren. Traditionell begeht die Bevölkerung diesen Tag mit Straßenfesten und Konzerten. Auch heute sind Veranstaltungen geplant, wenn auch in geringerem Umfang.

05:49 Uhr | Kiew: Ein Toter bei russischen Angriffen

Kiew ist in der Nacht wieder Ziel von Drohnenangriffe gewesen. Durch herabstürzende Trümmer sei ein Zivilist getötet worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Morgen auf Telegram mit. Im Bezirk Solomjanskyj seien Trümmer einer Drohne nahe einer Tankstelle eingeschlagen. Eine 35 Jahre alte Frau sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, ein 41 Jahre alter Mann tot. In einem Betrieb im Bezirk Holosiiwskyj sei Feuer ausgebroch, wie in mehreren anderen Stadtteilen und einem historischen Viertel. Kurz zuvor hieß es, die Luftabwehr habe "mehr als 20 Drohnen" abgeschossen, die "gleichzeitig aus mehreren Richtungen" gekommen seien.

03:00 Uhr | Ukraine lehnt russische Forderungen ab