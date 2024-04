Ukraine-News 14 Tote bei Raketenangriff auf Tschernihiw

15:05 Uhr | Putin soll Gedenken an D-Day fernbleiben

Frankreich will den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine nicht zur Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Landung alliierter Truppen in der Normandie im Zweiten Weltkrieg einladen. Russland soll jedoch eingeladen werden, einen Vertreter zu der Veranstaltung Anfang Juni zu schicken. "Die Russische Föderation führt seit mehr als zwei Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, den Frankreich aufs Schärfste verurteilt", erklärten die staatlichen Organisatoren des D-Day-Gedenkens in Paris. Angesichts dieser Umstände werde Präsident Putin nicht eingeladen, an den Gedenkfeiern zur Landung in der Normandie teilzunehmen.

"Russland wird jedoch eingeladen werden, vertreten zu sein, damit die Bedeutung des Engagements und der Opfer des sowjetischen Volkes sowie sein Beitrag zum Sieg von 1945 gewürdigt werden", hieß es. Die internationale Gedenkfeier für den sogenannten D-Day mit Staatschefs aus aller Welt findet am 6. Juni an der Küste in der Normandie statt.

14:23 Uhr | 14 Tote bei Raketenangriff auf Tschernihiw

Bei einem Raketenangriff auf die nordukrainische Großstadt Tschernihiw sind nach Angaben der Gebietsverwaltung 14 Menschen getötet worden. Zudem seien mehr als 60 Menschen verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Die Rettungsarbeiten dauerten noch an. Zunächst hatten die Behörden von zehn Toten und etwa 20 Verletzten gesprochen.

Nach Behördenangaben waren am Morgen drei russische Raketen im Zentrum von Tschernihiw eingeschlagen. Die Stadt liegt gut 70 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Präsident Wolodymyr Selenskyj appellierte forderte daraufhin den Westen erneut auf, der Ukraine mehr Flugabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen.

14:11 Uhr | Bundesregierung startet Initiative für mehr Flugabwehr

Die Bundesregierung startet eine neue Initiative, um der Ukraine weiteres Gerät zur Flugabwehr bereitzustellen. Dazu hätten sich Außenministerin Annalena Baerbock und Verteidigungsminister Boris Pistorius an Partner gewandt, teilen Sprecher beider Ministerien in Berlin mit. Die Adressaten seien Partner bei Nato und Europäischer Union sowie auch Drittstaaten, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Bei der Initiative "Immediate Action on Air Defense" gehe es darum, die Ukraine bei der Flugabwehr schnellstmöglich noch stärker zu unterstützen.

07:30 Uhr | Tschechien kündigt Kauf von 500.000 Artilleriegranaten für Ukraine an

Die von Tschechien geführte Initiative kann nach Angaben von Ministerpräsident Petr Fiala dank der Unterstützung von 20 Staaten rund 500.000 Schuss Artilleriemunition für die Ukraine kaufen. "Ich freue mich, dass sich bereits rund 20 Länder unserer Initiative angeschlossen haben – von Kanada über Deutschland und die Niederlande bis hin zu Polen", sagte Fiala bei seinem Besuch in Washington. Er glaube, dass weitere Lieferungen folgen werden. Ziel sei es, ein langfristiges System für die Versorgung mit Munition für schwere Waffen aufzubauen.