13:45 Uhr | Wagner-Söldner auch aus Lipezk abgezogen

Die Wagner-Söldner haben sich nach Behördenangaben aus der russischen Region Lipezk rund 400 Kilometer südlich von Moskau wieder zurückgezogen. Wie die Regionalverwaltung im Online-Dienst Telegram mitteilte, "haben die Einheiten der paramilitärischen Gruppe Wagner das Territorium (von Lipezk) verlassen". Die Wagner-Söldner waren gestern bei ihrem Vorrücken auf Moskau bis in die Region Lipezk vorgestoßen.

13:23 Uhr | Ex-General warnt vor Wagner-Angriff aus Belarus

Der britische Ex-General Richard Dannatt hat vor einem Angriff von Kämpfern der Privatarmee Wagner auf die Ukraine aus Belarus gewarnt, falls viele Söldner ihrem Chef Jewgeni Prigoschin ins Exil folgen. Dass Prigoschin nach dem Ende des Aufstands gegen den Kreml nun nach Belarus ziehe, sei Anlass zur Sorge, sagte der frühere Generalstabschef dem Sender Sky News. Falls er dort eine "effektive Streitmacht" um sich sammle, wäre dies erneut eine Bedrohung.



Prigoschin hatte den Marsch seiner Truppen auf Moskau am Samstagabend plötzlich beendet. Er soll nach einer Vereinbarung mit dem Kreml ohne Bestrafung nach Belarus ausreisen dürfen.

13:01 Uhr | Tschetschenen abgezogen

In der russischen Region Rostow sind am Sonntag tschetschenische Spezialeinheiten der Achmat-Gruppe nach einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur TASS wieder abgezogen worden. Sie waren demnach in die Region verlegt worden, um einen Vorstoß der Söldnergruppe Wagner abzuwehren.

Das russische Verteidigungsministerium hatte vor kurzem die Achmat-Kämpfer des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow per Vertrag unter seine Kontrolle gebracht.

12:59 Uhr | Wagner-Truppen verlassen Woronesch

Wagner-Söldner verlassen die südrussische Region Woronesch. Das teilte der russische Regionalgouverneur Alexander Gussew auf dem Online-Dienst Telegram mit. "Die Einheiten der paramilitärischen Gruppe Wagner schließen ihren Rückzug in der Region Woronesch ab", schrieb Gussew. Alles verlaufe "normal und ohne Zwischenfälle". Die an die Ukraine grenzende Region Woronesch war Station des später überraschend beendeten Aufstands der Wagner-Gruppe.

Das russische Militär war in der Region im Einsatz, die Armee hatte "Kampfhandlungen" gemeldet. Während des Aufstands geriet ein Treibstofflager aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand.

Die Wagner-Kämpfer hatten sich am Samstagabend bereits aus der Stadt Rostow im Südwesten Russlands zurückgezogen. Am Sonntag wurden nach Angaben des Ministeriums für Notsituationen alle Beschränkungen wieder aufgehoben, die wegen des Aufstands auf den Autobahnen in der Region Rostow verhängt worden waren. Auch der Betrieb von Bahn- und Busbahnhöfen wurde den örtlichen Behörden zufolge in der Region wieder aufgenommen.

12:51 Uhr | Baerbock lobt afrikanische Initiative

Außenministerin Annalena Baerbock hat einen Vermittlungsversuch afrikanischer Regierungschefs im Ukraine-Krieg gelobt. Baerbock schrieb in einem Kommentar der südafrikanischen "Sunday Times", allen voran Südafrikas Stimme werde auf der internationalen Bühne immer noch deutlich wahrgenommen. "Wenn das Land von Mandela und Desmond Tutu sich gegen Ungerechtigkeit ausspricht, hört die Welt zu."

Baerbock wird kommende Woche in Südafrikas Hauptstadt Pretoria erwartet. Zuletzt war Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa mit den Präsidenten und Vertretern sechs weiterer afrikanischer Länder nach Moskau und Kiew gereist, um im russischen Angriffskrieg zu vermitteln.

12:49 Uhr | Russische Militärblogger berichten von getöteten Piloten

Beim Aufstand der Wagner-Söldner sind nach Angaben prorussischer Militärblogs mehrere Piloten der russischen Luftwaffe ums Leben gekommen. Die Angaben zur Zahl der Todesopfer schwankten zwischen 13 und mehr als 20 Soldaten, wie das unabhängige Internetportal currenttime meldete. Insgesamt seien von der Privatarmee des Geschäftsmanns Jewgeni Prigoschin sechs Hubschrauber und ein Aufklärungsflugzeug abgeschossen worden. Von den russischen Behörden gab es dafür keine Bestätigung.

Prigoschin hatte gestern widersprüchliche Angaben zu Zusammenstößen mit der russischen Luftwaffe gemacht. Zunächst gab er den Abschuss eines Helikopters bekannt. Als er später seine Aufgabe erklärte, erklärte er, den Aufstand unblutig beendet zu haben.

12:41 Uhr | Zwei weitere Tote nach russischem Raketenangriff

Die Zahl der Todesopfer nach einem russischen Raketenangriff auf Kiew ist nach ukrainischen Angaben auf fünf gestiegen. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, in einem schwer beschädigten Hochhaus seien zwei weitere Leichen gefunden worden. Die Suche nach weiteren Opfern dauere an. Am Samstag waren bereits drei Tote geborgen worden. Elf Bewohner erlitten Verletzungen.

Den Angaben zufolge schlugen die Trümmer einer abgefangenen russischen Rakete in dem Haus ein. Der Angriff in der Nacht zum Samstag war eine der folgenschwersten russischen Attacken auf Kiew in jüngster Zeit.

11:02 Uhr | Sicherheitsmaßnahmen in Moskau noch nicht aufgehoben

Sicherheitskräfte sind laut AFP weiterhin in Moskau im Einsatz. Bildrechte: dpa Die wegen des Aufstands der Söldnertruppe Wagner in Moskau und der Region eingeführten "Anti-Terror-Vorkehrungen" sind auch heute in Kraft geblieben. Wie eine AFP-Reporterin beobachtete, waren weiterhin große Polizeipatrouillen an einer Hauptstraße im Einsatz, die von Moskau in Richtung Süden führt, wo die Rebellion in Rostow ihren Anfang genommen hatte.