Ukraine-News Selenskyj will Verteidigungsminister Resnikow auswechseln

Einen Tag vor einem türkisch-russischen Spitzengespräch über Getreide-Exporte aus der Ukraine hat es neue Angriffe auf Donau-Häfen in der Region Odessa gegeben. Morgen ist ein Treffen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin in der Schwarzmeer-Stadt Sotschi geplant. Erdogan will von Putin eine Rückkehr zu der bis Juli mehrmals verlängerten Vereinbarung. Russland war aus dem von der UNO und der Türkei vermittelten Abkommen für sichere Exporte über das Meer ausgestiegen und drohte, Schiffe als Ziele zu betrachten. Die Ukraine verlegte viele Exporte auf die Donau und richtete im Meer einen gesicherten Korridor ein, den inzwischen schon vier Schiffe befahren haben sollen.

Bei ihrer Gegenoffensive haben ukrainische Truppen laut Brigade-General Oleksander Tarnawskyj in der Region Saporischschja im Süden eine erste von mehreren russischen Befestigungslinien durchbrochen. In einem "Observer"-Interview (englisch) sagte der Kommandeur der dort eingesetzten Truppen der Ukraine, an dieser ersten habe die russische Armee ihre größten Kräfte aufgewendet. Nach wochenlangen Kämpfen um Robotyne solle danach nun die nächste Linie angegriffen werden, die den Weg in die Städte Tokmak und Melitopol versperrt. Ziel ist das etwa 90 Kilometer entfernte Asowsche Meer, um die russisch besetzten Gebiete dort voneinander zu trennen. Die Ukraine berichtet schon seit Tagen über militärische Fortschritte in der Region.