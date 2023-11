Die ukrainische Luftabwehr hat nach Angaben des Militärs in der Nacht insgesamt 14 Drohnen der russischen Streitkräfte abgeschossen. Der Angriff habe zwischen 20 Uhr abends und 03 Uhr in der Nacht über dem Landeszentrum, im Südosten und im Westen stattgefunden. Zudem habe das russische Militär einen X-22-Marschflugkörper vom Südosten aus gestartet. Das Geschoss habe jedoch sein Ziel nicht erreicht, sondern sei auf einem Feld niedergegangen. Berichte über Opfer oder Schäden liegen nicht vor. Russlands Verteidigungsministerium wiederum meldet, seine Luftabwehr habe drei ukrainische Drohnen über der Krim abgeschossen.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hat davor gewarnt, Ausgaben für die Ukraine-Hilfen nach dem Karlsruher Haushaltsurteil zu kürzen. Die acht Milliarden Euro seien Stand jetzt nicht sicher. Sie müssten gesondert begründet werden. "Daran arbeiten wir ebenso wie an der weiteren Sicherstellung der Ausrüstung der Bundeswehr", sagte sie. Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP hatte zuvor angekündigt, die Militärhilfe für die Ukraine im kommenden Jahr von vier auf acht Milliarden Euro aufstocken zu wollen.



Strack-Zimmermann kritisierte außerdem die Langwierigkeit bei Diskussionen zwischen den EU-Partnern. Die Ukraine müsste zu lange auf versprochene Munitionslieferungen warten. So habe Russland mehr Zeit, sich auf den Einsatz der angekündigten Systeme vorzubereiten. Derzeit steht die Lieferung von einer Million Artilleriegeschosse an die Ukraine bis zum Frühjahr 2024 auf der Kippe.