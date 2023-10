Ukraine-News Ukrainische Armee spricht von Erfolgen im Süden

An der Saporischschja-Front versuchen ukrainische Truppen seit Wochen, die stark befestigten, dreigestaffelten russischen Verteidigungslinien aus Minenfeldern, Panzersperren, Bunkern und Schützengräben zu überwinden. Während die Ukraine von einem partiellen Einbruch in die erste russische Verteidigungslinie spricht, wird das von russischer Seite dementiert. Die militärischen Angaben beider Seite sind nicht unabhängig überprüfbar.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den "Terror" der Hamas im Gaza-Streifen gegen Israel verurteilt und Parallelen zu seinem eigenen Land gezogen. Die Ukraine wisse selbst, was es bedeute, mit Tausenden Raketen beschossen zu werden, tote Menschen auf den Straßen und zerschossene zivile Autos sowie Geiseln misshandelt zu sehen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. In die Ukraine habe der Terror Russlands Tod in die Städte und Dörfer gebracht.