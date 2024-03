Ukraine-News Ukrainische Drohnen setzen Wahllokal in Saporischschja in Brand

Russische Behörden haben den Straßenverkehr auf der Kertsch-Brücke zwischen der Krim und dem südrussischen Festland am Sonntagmorgen zeitweise unterbrochen. Einen Grund für die Unterbrechung nannten sie nicht. Mittlerweile fließt der Verkehr aber wieder. In früheren Fällen wurde der Verkehr über die 18 Kilometer lange Brücke mehrmals aus Sicherheitsgründen unterbrochen.

Die Ukraine hat russischen Angaben zufolge am Sonntagmorgen mit Drohnen ein Wahllokal in dem von Russland besetzten Teil der Region Saporischschja (russisch: Saporoschje) angegriffen. Wie der Vorsitzende der Bewegung "Wir sind mit Russland zusammen", Wladimir Rogow, auf seinem Telegram-Kanal schrieb, geriet das städtische Kulturzentrum in der Kleinstadt Kamjanka-Dniprowska bei dem Angriff in Brand. Verletzte habe es keine gegeben. Allerdings könnten die Beamten des Katastrophenschutzministeriums nicht mit den Löscharbeiten beginnen, da die Drohnenangriffe andauerten. Die Ukraine greift Russland während der laufenden Präsidentenwahl verstärkt mit Drohnen und Raketen an.