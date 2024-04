Ukraine-News Ukrainischer Geheimdienst weist Forderungen nach Auslieferung von SBU-Chef zurück

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat Forderungen des russischen Außenministeriums zurückgewiesen, den Chef des ukrainischen Geheimdienstes SBU, Wassyl Maljuk, auszuliefern. Der SBU bezeichnete die Forderungen Moskaus als wertlos. Dem Internetportal "Ukrajinska Prawda" zufolge teilte die Kiewer Behörde mit, das Moskauer Ministerium vergesse, dass es einen Terrorstaat repräsentiere und der russische Präsident Wladimir Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben ist. Russland könne sich nur Gehör verschaffen, indem es seine Niederlage anerkenne und seine Truppen aus den besetzten ukrainischen Gebieten abziehe.

Russland sieht nach dem Terroranschlag auf die Veranstaltungshalle Crocus City Hall bei Moskau ungeachtet dessen, dass die Terrorormiliz ISIS Chorasan das Verbrechen für sich reklamiert hat, auch eine Spur in die Ukraine. Die Ermittler sprechen unter anderem von Geldzahlungen und Krypto-Überweisungen an die mutmaßlichen Terroristen. Deshalb verlangt Moskau die Auslieferung von SBU-Chef Maljuk. Moskau wirft dem SBU eine Vielzahl an Terroranschlägen und Verbrechen vor, darunter auch Attentate auf verschiedene russische Propagandisten. Geheimdienstchef Maljuk selbst hatte etwa eingeräumt, sein Dienst sei auch für den Anschlag auf die Krim-Brücke im Oktober 2022 verantwortlich gewesen.

In der Ukraine sind nach Angaben örtlicher Behörden erneut mehrere Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Ein Mann sei in der Stadt Borowa südöstlich von Charkiw ums Leben gekommen, erklärt die Staatsanwaltschaft. In Krasnohoriwka, westlich des von Russland kontrollierten regionalen Zentrums von Donezk, habe es zwei Tote gegeben, teilt die Polizei mit. In der Region Lwiw im Westen, weitab der Frontlinien, seien zwei Menschen gestorben. Im Zentrum von Charkiw gab es nach Angaben des örtlichen Gouverneurs zudem einen Angriff auf zivile Infrastrukturen.