17:17 Uhr | Russland: Produktion von Artillerie-Munition mehr als verdoppelt

Nach eigenen Angaben hat Russland im vergangenen Jahr die Produktion von Artillerie-Munition um fast das Zweieinhalbfache gesteigert. Die Komponenten für die Granaten würden nun fast 22 Mal so schnell hergestellt, erklärte Verteidigungsminister Sergej Schoigu nach einem Besuch in einer Rüstungsfabrik. Die entsprechenden Ziele seien damit früher erreicht worden als geplant, heißt es in einer Mitteilung seines Ministeriums weiter.

Die Nachrichtenagentur Reuters kann die Angaben nicht überprüfen. Der Sender CNN berichtete vor einigen Tagen unter Berufung auf westliche Geheimdienstkreise, Russland produziere inzwischen fast drei Mal so viel Artillerie-Munition wie Europa und die USA zusammengenommen.

16:50 Uhr | Kreml-feindliche Milizen weiter in Russland aktiv

Drei Kreml-feindliche Milizen mit ukrainischer Unterstützung sind nach eigenen Angaben weiter in Russland aktiv. "Der Einsatz geht in diesem Augenblick weiter", sagte am Donnerstag Denis Kapustin, Chef des Russischen Freiwilligenkorps, vor der Presse in Kiew. "Wir werden nach Abschluss der Operation über unsere Verluste sprechen." Bereits in der vergangenen Woche hatte es Angriffe Kreml-feindlicher Milizen innerhalb Russlands gegeben.

Bei den anderen beiden Gruppen handelte es sich um die Legion Freiheit Russlands und das Sibirien-Bataillon. Ihre Kämpfer drangen nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche von der Nordukraine aus in Dörfer in den russischen Regionen Kursk und Belgorod ein. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben nicht überprüfen. Die Gruppen bestehen nach eigenen Angaben aus Russen, die die Regierung von Präsident Wladimir Putin ablehnen. Demnach erhalten sie zwar Geheimdienstinformationen, Munition und logistische Hilfe von der Ukraine, agieren jedoch unabhängig von der Regierung in Kiew.

16:30 Uhr | Estland schlägt einheitliches Ziel bei Ukraine-Hilfe vor

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Omar Havana Estland hat beim EU-Gipfel in Brüssel ein einheitliches Ziel für Militärhilfen für die Ukraine vorgeschlagen. Wenn jedes Land mindestens 0,25 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Militärhilfen zur Verfügung stellen würde, könnten die Ukrainer Russland übertrumpfen, sagte Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Nach Zahlen des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) gibt Estland derzeit knapp 3,6 Prozent seines BIP für die Unterstützung für die Ukraine aus und damit so viel wie kein anderes Land auf der Welt. Deutschland lag demnach zuletzt bei rund 0,6 Prozent. Andere wirtschaftsstarke EU-Länder wie Frankreich, Italien und Spanien liegen allerdings mit einer Quote von rund 0,07 Prozent deutlich unter der 0,25-Prozent-Marke.

16:02 Uhr | Mindestens ein Toter nach russischem Raketenangriff auf Mykolajiw

Nach Angaben der örtlichen Behörden ist bei einem russischen Raketenangriff auf Mykolajiw im Süden der Ukraine mindestens eine Person getötet worden. Vier Menschen seien verletzt worden. Die Rettungsarbeiten dauerten noch an. Der Bürgermeister der Stadt, Olexandr Sienkewytsch, sagt, es seien keine Wohnhäuser in der Stadt beschädigt worden. Welches Ziel Russland Visier genommen hat, bleibt zunächst unklar.

13:26 Uhr | Estland sagt Ukraine weitere Militärhilfe zu