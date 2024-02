Ukraine-News Fünf Familienmitglieder sterben bei russischem Drohnenangriff

Die Union will in dieser Woche einen eigenen Antrag für eine erweiterte Militärhilfe für die Ukraine in den Bundestag einbringen. Das kündigte der parlamentarische Fraktions-Geschäftsführer Thorsten Frei an. Anders als in dem Antrag von SPD, Grünen und FDP werde dabei ausdrücklich die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine gefordert.