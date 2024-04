Ukraine-News Ukraine meldet russisches "Dauerfeuer" auf Frontstadt Tschassiw Jar

Nach Angaben des Oberkommandierenden der Streitkräfte der Ukraine, Oleksandr Syrskyj, liegt das 20 Kilometer westlich von Bachmut gelegene Tschassiw Jar unter "Dauerfeuer" seitens der russischen Streitkräfte. Russland wolle die Frontstadt "einnehmen". Syrskyj zufolge habe die russische Militärführung ihrer Armee eine Frist bis zum 9. Mai als Ziel ausgegeben, um die Stadt einzunehmen. Das ist der "Tag des Sieges", an dem in Russland und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken der Sieg über Nazi-Deutschland 1945 gefeiert wird. Syrskyj geht davon aus, dass Russland nach der Einnahme von Tschassiw Jar als nächstes die Großstadt Kramatorsk angreifen will, die weniger als 30 Kilometer von Tschassiw Jar entfernt liegt.

Tschassiw Jar ist ein Ankerpunkt in der ukrainischen Donbass-Verteidigung. Die Stadt, die höher als ihr Umland liegt, verschafft den Verteidigern gewisse Vorteile. Seit Tagen und Wochen verlegt die ukrainische Armeeführung deshalb immer wieder Reserven in die Stadt. Syrskyj schrieb nach einem Truppenbesuch in Tschassiw Jar auf Facebook, man habe zusätzliche Waffen und Drohnen an die Verteidiger der Stadt geschickt. Russland greift die ukrainischen Verteidigungsstellungen um Tschassiw Jar seit Tagen mit 1,5 Tonnen schweren Gleitbomben und massivem Artilleriefeuer an.