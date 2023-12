Ukraine-News US-Unterstützung für Kiew bald aufgebracht

11:09 Uhr | Angeblich russischer General getötet

Bei den Kämpfen in der Ukraine ist nach russischen Angaben ein hoher russischer General getötet worden. Brigade-General Wladimir Sawadski sei "auf einem Gefechtsposten in dem Gebiet der Spezialoperation gestorben", teilte der Gouverneur der Region Woronesch, Alexander Gussew, heute bei Telegram mit. Er machte keine näheren Angaben zum Zeitpunkt und den Umständen. Sawadski war Befehlshaber in der russischen Nordflotte. Von ukrainischer Seite lag dazu zunächst keine Stellungnahme vor.

11:00 Uhr | US-Mittel für die Ukraine gehen zur Neige

Die bisher vom US-Kongress bewilligten Mittel für die Ukraine werden nach Angaben der US-Regierung zum Jahresende aufgebraucht sein. Wenn jetzt das Parlament nicht handele, werde man keine Mittel mehr haben, um weitere Waffen und Ausrüstung zu beschaffen oder aus eigenen Militärbeständen zu liefern, schrieb die Direktorin des nationalen Haushaltsamts, Shalanda Young, in einem heute veröffentlichten Brief an die beiden Kongresskammern.

Bildrechte: dpa Darin ruft sie den Kongress zum Handeln auf: "Wir haben kein Geld und fast keine Zeit mehr." Die USA sind der wichtigste Unterstützer der Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg gegen die russische Invasion.



US-Präsident Joe Biden hatte im Oktober ein fast 106 Milliarden US-Dollar schweres Finanzpaket beim Kongress beantragt, das unter anderem Hilfen für die Ukraine, aber auch für Israel und die Sicherheit an der US-Grenze umfasst. Das Repräsentantenhaus wird jedoch von den Republikanern kontrolliert, in deren Reihen – anders als bei den Demokraten – die Ukraine-Hilfen umstritten sind.

10:37 Uhr | Weiterer Großauftrag für Rheinmetall

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Großauftrag für die Lieferung von Artillerie-Munition an die Ukraine im Wert von 142 Millionen Euro erhalten. Der Auftrag umfasse eine fünfstellige Stückzahl an Granaten des Kalibers 155 Millimeter, teilte das Unternehmen heute in Düsseldorf mit. Auftraggeber sei ein nicht genanntes Nato-Land, dem es ein Anliegen sei, "den Verteidigungskampf der Ukraine wirksam und dauerhaft zu unterstützen", heißt es in der Mitteilung. Hergestellt werden sollen die Geschosse demnach beim Tochterunternehmen Rheinmetall Expal Munitions in Spanien.

08:50 Uhr | Öl-Lager in Luhansk getroffen

In der Ukraine ist nach Angaben der russischen Agentur RIA ein Öl-Lager in Luhansk im Osten des Landes mit Drohnen angegriffen worden. Die Agentur beruft sich in ihrer Meldung auf eine von Russland eingesetzte Behörde in der besetzten Region. Ein Feuer dort sei inzwischen wieder gelöscht worden.

07:52 Uhr | Lukaschenko lobt "Freundschaft" mit China

Der belarussische Gewaltherrscher Alexander Lukaschenko hat bei seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking eine "Freundschaft" beider Länder gelobt. Lukaschenko ist Verbündeter von Russland Präsident Wladimir Putin im Krieg gegen die die Ukraine. Auch China gilt als Partner von Moskau und hat den russischen Angriff auf die Ukraine bis heute nicht verurteilt. Bildrechte: dpa

Xi Jinping sagte Lukaschenko weitere Zusammenarbeit zu. Das politische Vertrauen zwischen beiden Länder sei stärker geworden. China lehne zudem äußere Einmischung in Belarus ab. Wegen westlicher Sanktionen bemühen sich Russland und Belarus stärker um Wirtschaftsbeziehungen mit China.

07:10 Uhr | Sipri-Bericht zu weltweiter Rüstung

Die 100 größten Rüstungskonzerne der Welt haben 2022 trotz des Ukraine-Kriegs weniger Einnahmen gehabt. Nach einem heute vom schwedischen Friedensforschungsinstitut Sipri veröffentlichten Bericht erwirtschafteten sie im vergangenen Jahr rund 543,4 Milliarden Euro und so 3,5 Prozent weniger als 2021. Demnach haben sie aber deutlich mehr Aufträge bekommen. Sipri für die rechnet deshalb für die kommenden Jahre mit höheren Einnahmen.

07:00 Uhr | Grenzöffnung für ukrainische Laster

Nach langen Blockaden durch polnische Lkw-Fahrer wollen Polen und die Ukraine heute den Grenzübergang Dołhobyczów-Uhrynów wieder für leere Lastwagen öffnen. Das sei eine erste Maßnahme, um die Warteschlangen zu reduzieren, teilte die ukrainische Grenzbehörde mit. Polnische Lkw-Fahrer blockieren seit Anfang November mehrere Grenzübergänge – aus Protest gegen einen aus ihrer Sicht unfairen Wettbewerb.

06:30 Uhr | Russische Drohnen-Angriffe in der Nacht

Vergangene Nacht hat es im Osten und im Süden der Ukraine wieder Luftalarm gegeben. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden von der Krim aus 23 Drohnen Kamikaze-Drohnen aus iranischer Produktion und ein Marschflugkörper auf die Ukraine abgefeuert. Die Flugabwehr habe den Marschflugkörper und 18 Drohnen abgefangen. Ob es Schäden durch die Angriffe gab, blieb zunächst offen.

05:56 Uhr | Hoher Treibhausgas-Ausstoß durch den Krieg

Der Ukraine-Krieg hat einer Studie zufolge bisher mehr klimaschädliche Treibhausgase verursacht als etwa Belgien in einem Jahr. Ein internationales Forscherteam um den Niederländer Lennard de Klerk hat errechnet, dass mindestens 150 Millionen Tonnen an CO2-Äquivalenten ausgestoßen worden seien. Die Studie, die laut dpa der Agentur vorab vorgelegen hat, soll demnach heute auf der Weltklima-Konferenz COP-23 in Dubai vorgestellt werden.

04:20 Uhr | Lukaschenko will Xi Jinping treffen

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko ist heute in China. Laut Präsidialamt in Minsk will er mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping über "Handel, Wirtschaft, Investitionen und internationale Zusammenarbeit" sprechen. Ob auch die Lage in der Ukraine ein Thema sein wird, wurde offen gelassen. Belarus gilt als enger Verbündeter von Russland.

01:15 Uhr | Ausbau der ukrainischen Rüstung

Die ukrainische Rüstungsindustrie soll in Kürze ihre Kapazitäten ausweiten. Das kündigte Präsident Selenskyj gestern Abend an, ohne weiterer Details zu nennen. Zuletzt war der Bau eines Panzer-Werks durch einen deutschen Konzern im Gespräch. Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger hatte der "Wirtschaftswoche" gesagt, er erwarte spätestens zu Beginn des kommenden Jahres den Abschluss eines Vertrags zum Bau des Rad-Panzers "Fuchs" und des Schützenpanzers "Lynx" in der Ukraine.

00:10 Uhr | Selenskyj spricht von "Terroranschlägen"