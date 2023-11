Ukraine-News Ukrainische Streitkräfte setzen sich am linken Dnipro-Ufer fest

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze hat Städte und Gemeinden in Deutschland aufgefordert, noch mehr Partnerschaften mit Kommunen in der Ukraine einzugehen. Schulze sagte MDR AKTUELL, die Menschen in der Ukraine brauchten trotz des Krieges Wasser, Wärme, Strom, ein Dach über den Kopf. Dabei zu helfen, das gehe am besten von Kommune zu Kommune. Schulze sagte weiter, inzwischen gebe es mehr als 180 kommunale Partnerschaften. Vor dem Krieg seien es 60 bis 70 gewesen. In Leipzig beschäftigt sich seit gestern eine deutsch-ukrainische Partnerschaftskonferenz mit dem Thema.