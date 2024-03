16:11 Uhr | Polen: Einbestellter russischer Botschafter nicht erschienen

Der russische Botschafter in Polen ist trotz Einbestellung nicht im Außenministerium in Warschau erschienen, um die mutmaßliche Verletzung des polnischen Luftraums durch einen russischen Marschflugkörper zu erklären. Der Diplomat sei am Montag nicht zum anberaumten Gespräch gekommen, sagte ein Sprecher des Ministeriums der polnischen Agentur PAP.

Russland hatte bei Raketenangriffen auf die Westukraine nach polnischen Angaben am Sonntagmorgen kurzzeitig den Luftraum des Nato-Mitglieds Polen verletzt. Es soll am 24. März um 4.23 Uhr eine Luftraumverletzung durch einen abgeschossenen Marschflugkörper gegeben haben, wie der Generalstab der polnischen Streitkräfte auf X schrieb. Das Objekt habe sich 39 Sekunden im polnischen Luftraum aufgehalten. Polen hatte wegen des Vorfalls den russischen Botschafter einbestellt.

11:38 Uhr | Explosionen in Kiew – zwei Verletzte

In Kiew hat es am Morgen offenbar mehrere Explosionen gegeben. Ein dreigeschossiges Gebäude im Zentrum sei von herabfallenden Trümmerteilen schwer beschädigt worden, teilte die Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt bei Telegram mit. Auch in drei anderen Stadtteilen seien Raketentrümmer herabgestürzt. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko gab es zwei Verletzte.

Die ukrainische Luftwaffe erklärte, dass zwei ballistische Raketen abgeschossen worden seien. Der US-Botschafterin Bridget Brink zufolge hatte Russland mit Hyperschallraketen angegriffen.

07:23 Uhr | Stromausfall in Odessa nach mutmaßlichem russischen Drohnenangriff

In der ukrainischen Hafenstadt Odessa ist die Stromversorgung zusammengebrochen. Das teilte der lokale Versorger DTEK mit. "Um die Belastung der Netzwerke zu verringern, wird heute kein Strom in die städtischen Leitungen eingespeist, auch der Strom für Industrieanlagen wird verringert", kündigte DTEK auf Telegram an. Erste Reparaturen seien erfolgreich, zwei Stadtviertel würden wieder mit Strom versorgt.

Die Stadtverwaltung erklärte, Odessa sei in mehreren Wellen von russischen Drohnen angegriffen worden. Herabfallende Trümmer einer Drohne hätten ein Feuer in einer Einrichtung des Stromversorgers ausgelöst, das gelöscht worden sei.

05:44 Uhr | Russische Luftabwehr zerstört elf ukrainische Drohnen über Rostow

Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums elf aus der Ukraine gestartete Drohnen über der Region Rostow im Südwesten Russlands abgeschossen. Der Gouverneur der Region, Wasili Golubew, teilte auf Telegram mit, zwei Kraftwerksblöcke des Kraftwerks Nowotscherkassk seien nach einem Brand am frühen Morgen außer Betrieb. Das Feuer sei schnell gelöscht worden und es gebe keine Verletzten. Er machte keine Angaben über die Ursache des Brandes.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Montag, 25. März 2024

Guten Morgen! In unseren Ukraine-News halten wir Sie weiterhin über die Entwicklungen im Krieg in der Ukraine auf dem aktuellen Stand. Alle wichtigen Nachrichten dazu erscheinen hier im Laufe des Tages.