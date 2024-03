US-Präsident Joe Biden hat in seiner Rede zur Lage der Nation vor einem Zurückweichen vor Russland gewarnt. An die Adresse von Kremlchef Wladimir Putin gewandt, sagte der Biden: "Wir werden nicht weglaufen." Putin werde sich nicht mit der Ukraine zufriedengeben, sagte Biden. Er forderte in seiner Rede den Kongress erneut auf, weitere US-Hilfen für die Ukraine freizugeben.