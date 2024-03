Ukraine-News Ukraine meldet Abschuss von 35 russischen Drohnen

14:16 Uhr | Landwirte protestieren in Polen gegen EU-Agrarpolitik

Deutsche, polnische und tschechische Landwirte haben am Samstag gemeinsam auf der polnischen Seite des Grenzübergangs bei Bogatynia gegen die EU-Agrarpolitik und die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine demonstriert. Wie der Vorsitzende der Initiative "Land schafft Verbindung" mitteilte, nahmen insgesamt 400 Landwirte mit 150 Traktoren an den Protesten im Dreiländereck teil. Die Landwirte blockierten demnach eine längere Straße mit zwei Kreisverkehren. Dabei sei es zur Staubildung gekommen.

In einem gemeinsamen Schreiben an die Bundesregierung und die EU-Kommission forderten die Landwirte eine Überarbeitung der gemeinsamen Agrarpolitik in der EU.

13:22 Uhr | Großbritannien bietet Deutschland Hilfe an

Ein Vorschlag aus Großbritannien hat der Debatte um die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zusätzlichen Schwung gegeben. Der britische Außenminister David Cameron brachte einen Ringtausch ins Gespräch, bei dem Deutschland Taurus-Marschflugkörper an Großbritannien abgibt und London seinerseits weitere Flugkörper vom Typ Storm Shadow an die Ukraine liefert. In Deutschland wird im Vorfeld einer neuen Abstimmung im Bundestag um Kompromisse gerungen.

12:12 Uhr | Vatikan erläutert Papstwort zur weißen Flagge für die Ukraine