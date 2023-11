Ukraine-News Sohn von Ramsan Kadyrow wird Sicherheitschef in Tschetschenien

07:25 Uhr | Raketenangriff auf Ordensverleihung

Nach gestrigen Berichten über einen russischen Raketenangriff auf eine Ordensverleihung, bei der mehr als 20 Soldaten getötet worden sein sollen, hat das ukrainische Verteidigungsministerium eine Untersuchung eingeleitet. Das teilte Verteidigungsminister Rustem Umerow mit. Das ukrainische Militär erklärte, Russland habe in der südlichen Region Saporischschja mit einer ballistischen Rakete vom Typ "Iskander" angegriffen. Dabei seien auch Soldaten getötet und einige Anwohner verletzt worden.

Bildrechte: IMAGO/SNA Eine Zahl der Opfer zu dem Angriff nannten weder der Minister noch das Militär. Zuvor gab es Berichte in ukrainischen Online-Medien, nach denen mehr als 20 Soldaten der ukrainischen Gebirgsjäger-Brigade "Transkarpatien" getötet wurden.



Dabei gab es auch Spekulationen über einen möglichen Verrat von Ort und Zeitpunkt der Zeremonie. Sie soll in einem Dorf nahe der Front in der Region Saporischschja stattgefunden haben. Moskau sprach bereits gestern von 30 getöteten ukrainischen Soldaten.

06:19 Uhr | Selenskyj bestreitet Ausweglosigkeit der Lage

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bestritten, dass seine Armee in einem militärischen Patt feststecke. Für die geringen Fortschritte gegen die russischen Angreifer sei deren Luftüberlegenheit verantwortlich. Es sei daher nötig, zusammen mit den Verbündeten die Luftabwehr zu stärken. Die Ukraine habe keine andere Wahl, als weiter zu kämpfen, sie brauche aber mehr Unterstützung. In einer Pressekonferenz gestern räumte Selenskyj ein, dass die Menschen müde seien: "Aber wir sind nicht in einer Sackgasse."