Ukraine-News Ukraine meldet weiteren Durchbruch im Süden

08:57 Uhr | Ukraine meldet weiteren Durchbruch

Die ukrainische Armee ist nach eigenen Angaben im Süden ihres Landes bei dem Dorf Werbowe weiter vorgerückt. Im Bericht des Generalstabs heißt es heute: Die Truppen "verdrängen bei Werbowe im Gebiet Saporischschja den Gegner aus seinen Stellungen und setzen sich an erreichten Positionen fest". Das US-Institut für Kriegsstudien ISW berichtete, die am besten befestigten russischen Stellungen in der Region seien durchbrochen worden.

Soldat der 3. Angriffsbrigade der Ukraine an der Front bei Bachmut Bildrechte: dpa Der Chef der ukrainischen Truppen in dem Abschnitt, Brigadegeneral Olexander Tarnawskyj, sagte bereits gestern in einem Interview des US-Senders CNN, dass nahe Werbowe ein Durchbruch gelungen sei.



Ein Armee-Pressesprecher sagte im ukrainischen Fernsehen, in der flachen Steppe seien die russischen Stellungen oft in langen Baumreihen versteckt: "Wir bewegen uns von Baumreihe zu Baumreihe vor, manchmal 50 bis 100 Meter am Tag, manchmal 300 bis 400 Meter". Mit ihrer Gegenoffensive im Süden versucht die Ukraine seit Juni, in Richtung des Asowschen Meeres vorzudringen.



Weitere eigene Angriffe meldete der ukrainische Generalstab unterdessen von der Front bei Bachmut im Donbass im Osten. Bei den Orten Bilohoriwka und Marjinka im Gebiet Donezk seien russische Angriffe abgewehrt worden. Alle diese Angaben waren zunächst nicht unabhängig überprüfbar.

07:16 Uhr | Weiteres Getreideschiff erreicht Istanbul

Ein weiteres mit Weizen aus der Ukraine beladenes Schiff hat die Türkei erreicht. Wie aus frei verfügbaren Daten im Internet hervorgeht, kam der Frachter "Aroyat" heute Morgen in Istanbul an. Das Schiff soll 17.600 Tonnen Weizen für Ägypten geladen haben. Am Donnerstag hatte mit der "Resilient Africa" bereits ein Schiff die Türkei erreicht, dass zuvor im ukrainischen Hafen Tschornomorsk rund 20.000 Tonnen Weizen geladen haben soll. Russland war Mitte Juli aus dem Getreideabkommen ausgestiegen, das der Ukraine den sicheren Transport von Getreide über das Schwarze Meer ermöglichte.

02:32 Uhr | Tote in der umkämpften Ost-Ukraine

Bei russischem Artillerie-Beschuss im Gebiet Donezk ist eine 74 Jahre alte Frau in dem Ort Elizawetiwka getötet worden. Zudem sei in Awdijiwka ein 44 Jahre alter Mann durch Granaten verletzt worden, sagte eine Sprecherin der ukrainischen Staatsanwaltschaft nach Angaben der "Ukrainischen Prawda" (englisch). Die Region im Osten des Landes ist schwer umkämpft.

00:56 Uhr | Lawrow wirft Westen "direkten Kampf" vor

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat westliche Staaten wegen ihrer Unterstützung für die Ukraine vorgeworfen, sein Land ganz direkt zu bekämpfen. "Sie können es nennen wie Sie wollen, aber sie kämpfen direkt mit uns", sagte Lawrow auf einer Pressekonferenz im UN-Hauptquartier in New York. Er verwies dabei auch auf Militärhilfen, auf Unterstützung durch britische und US-Geheimdienste und westliche Militärberater in der Ukraine: Der Westen "kämpft de facto gegen uns, nutzt die Körper von Ukrainern".

Bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung hatte er gesagt, Russland habe kein Interesse an einem großen Krieg: "Es liegt ganz bei uns, wie sich die Geschichte entwickeln wird. Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, eine Abwärtsspirale in einen großen Krieg und den endgültigen Zusammenbruch der Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit zu verhindern."

00:20 Uhr | Russland lehnt Friedensplan erneut ab