Die Entwicklung einer eigenen Rüstungsindustrie gehört derzeit zu den Prioritäten der ukrainischen Regierung – gerade mit Blick auf den Präsidentschaftswahlkampf in den USA: Denn im Falle eines Sieges von Donald Trump ist unklar, wie es mit den US-Hilfen an Kiew weitergeht. Leicht ist der Aufbau der ukrainischen Waffenproduktion mitten im Verteidigungskrieg gegen Russland nicht. Russische Raketen und Marschflugkörper können theoretisch jede Ecke des ukrainischen Staatsgebietes und damit jede Produktionsstätte erreichen. Gleichzeitig kann Russland seine Waffen-Fabriken hinter dem Ural ohne die Gefahr von Raketeneinschlägen betreiben und im Dreischichtbetrieb produzieren lassen.



So ist es alles andere als überraschend, dass sich die am 29. Dezember begonnene neue Welle von massiven russischen Luftangriffen – neben der Einschüchterung der Bevölkerung und Abnutzung der Flugabwehr – gegen ukrainische Rüstungsfabriken richtet. Gleichzeitig ist das aber auch eine Art Anerkennung seitens Moskaus, dass die Ukraine in diesem Bereich Fortschritte gemacht hat. Zwar wird die Ukraine den Krieg gegen einen Gegner wie Russland nie ausschließlich mit Waffen aus eigener Produktion führen können. Doch gerade wegen der schleppenden Lieferungen aus dem Westen hilft die heimische Rüstungsindustrie sehr dabei, die Verteidigung aufrecht zu erhalten. Bei der Produktion eigener Waffen gibt es in letzter Zeit deutliche Fortschritte, auch wenn viele Informationen dazu aus Sicherheitsgründen geheim bleiben müssen.