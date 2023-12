Die französische Decathlon-Gruppe hat nach Recherchen des französischen Investigativ-Mediums "Disclose" ungeachtet des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weiter Geschäfte in Russland gemacht. Eine Briefkastenfirma in Dubai hat demnach dazu gedient, die Lieferungen der in Bangladesch hergestellten Waren nach Russland zu verschleiern.