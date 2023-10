Obwohl das ganze Land sie kennt, erkennt sie auf der Straße kaum jemand. Mit der weit ausfallenden Jacke, Kopfhörern in den Ohren und einer Zigarette in der Hand könnte Lili Pankotai eine x-beliebige 19-Jährige in Budapest sein. Doch seit einem Jahr ist sie das nicht mehr.

Am 23. Oktober vergangenen Jahres, dem Jahrestag des ungarischen Volksaufstands von 1956, klagte sie vor Zehntausenden Demonstranten in einer emotionalen Rede das Orbán-Regime an. Über Nacht wurde sie zu einem Gesicht der Bildungsproteste in Ungarn.



Seit knapp zwei Jahren gehen in ganz Ungarn regelmäßig Schüler, Lehrerinnen und Eltern gegen das marode Bildungssystem im Land auf die Straße. Am 23. Oktober, ein Jahr nach ihrer Rede, wollen Lili Pankotai und ihre Mitstreiter 100.000 Menschen in Budapest versammeln.