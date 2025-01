Dem ungarische Rapper Majka, der mit bürgerlichem Namen Péter Majoros heißt, ist gelungen, wovon viele Musiker nur träumen können: Das ganze Land diskutiert das Video zu seinem neuen Song "Csurran, cseppen". Wörtlich übersetzt heißt das "Es rinnt, es tropft". Gemeint ist Geld, nämlich im Sinne von "Kleinvieh macht auch Mist" oder "Da fällt etwas für jemanden ab". Auf YouTube hat der am 17. Januar veröffentlichte Clip bislang mehr als sechseinhalb Millionen Aufrufe – und das, obwohl in Ungarn nur 9,6 Millionen Menschen leben. Dort wie auch im benachbarten Österreich steht der Clip an der Spitze der Trend-Charts, in Deutschland immerhin in den Top 10.