Ungarn Wahlen im Schatten des Krieges

Hauptinhalt

Bildrechte: Kornelia Kiss/MDR

Die ungarische Regierungspartei Fidesz, die in Ungarn dreimal hintereinander mit einer Zweidrittelmehrheit an die Macht kam, muss sich am 3. April einer neuen Herausforderung stellen: Die fragmentierte Opposition hat sich zusammengschlossen und geht bei der Parlamentswahl als Parteibündnis ins Rennen. Und auch der Krieg in der Ukraine bereitet Fidesz unerwartete Schwierigkeiten.