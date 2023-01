Klimakrise, Geld und Emissionen – das alles hängt recht eng zusammen. Bis 2030 will die Europäische Union den CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 um mindestens 55 Prozent senken. Das Programm dazu heißt "Fit für 55" – doch bislang sind davon in 30 Jahren nur gut 30 Prozent geschafft worden. Um das Ziel in der verbliebenen Zeit noch erreichen zu können, ist der europäische Emissionshandel (ETS) einer der entscheidenden Hebel. Doch bislang hat dieser eher geklemmt.

Nach und nach sollte die Zahl der Zertifikate reduziert werden, so dass der Preis weiter steigt und die einzelnen Zertifikate so wertvoller werden. Der Anreiz für die Firmen grüner zu produzieren, sollte so stetig gesteigert werden. Doch: "Man hat im Wesentlichen viel zu zaghaft agiert", sagt Professor Frank Best von der Hochschule Konstanz für Technik, Wirtschaft und Gestaltung. "Es wurden viel zu viele Zertifikate in Summe ausgegeben, und dazu wurden dann auch noch zu viele Zertifikate kostenlos an die Unternehmen ausgegeben." Mit der kostenlosen Zuteilung sollten Nachteile für Firmen in der EU im weltweiten Wettbewerb abgemildert werden. Frank Best moniert außerdem, dass der Preis über einen langen Zeitraum gefallen sei – sogar auf fünf Euro pro Tonne.