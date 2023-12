Ähnliche Kritik kam vom Nabu. Gerade in schlecht sanierten Gebäuden würden oft Menschen mit niedrigem Einkommen leben, die so auch noch mit hohen Energiekosten zu kämpfen hätten, betonte Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger. Wer in schlecht sanierten Gebäuden lebe, die mehr Energie verbrauchen, werde auch von hohen Energiepreisen härter getroffen.