Die Treuhandanstalt: 1990 wurde sie gegründet, um das Volkseigentum der DDR in Privateigentum umzuwandeln. Als sie Ende 1994 offiziell ihre Arbeit beendete, hatte sie nicht nur tausende DDR-Betriebe verkauft, zurückgegeben oder liquidiert. In ihren Büchern stand auch ein Schuldenberg von 204 Milliarden DM (104,5 Milliarden Euro). Denn sie übernahm für alle Betriebe unter anderem zunächst Löhne, Altschulden und die Kosten für die Beseitigung von ökologischen Altlasten. Außerdem waren Millioneninvestitionen nötig, auch, weil viele Betriebe mit veralteten Maschinen arbeiteten. Manche Betriebe wurde die Treuhand nur zu Schleuderpreisen los, teilweise für eine symbolische D-Mark.

Doch was passierte mit den ganzen Schulden? 1994 schob die Bundesregierung, um der eh schon hohen und stark wachsenden Staatsverschuldung entgegen zu wirken, den Großteil der Treuhand-Schulden in den sogenannten Erblastentilgungsfonds – so entstand ein Milliardenminus außerhalb der Schuldenuhr. Zwar wurde der Fonds mit Einnahmen aus der Bundesbank und Mobilfunklizenzen Jahr für Jahr abgebaut. Doch am Ende gelangte ein großer Teil der Schulden in den normalen Bundeshaushalt, wurden also zu Staatsschulden, die der Steuerzahler heute noch abbezahlt.