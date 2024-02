Also Dinge, die die eigenen Schilderungen stützen. In den Schreiben an die Firmen sollte das Aktenzeichen der Anzeige bei der Polizei stehen und man kann sich durchaus auf die Recherchen von Voss & Team und das dem MDR vorliegende Schulungsmaterial berufen, sagt Ralf Reichertz von der Verbraucherzentrale.

Also nach dem Motto: Die Recherchen des MDR zeigen, dass es nicht nur mir so ergangen ist, dass sich der Außendienstmitarbeiter "Traumpartner" ausgedacht hat, die große Liebe versprach und eine Vermittlung bis zum Erfolg. Und dass von all diesen Dingen am Ende nichts im Vertrag zu finden war.