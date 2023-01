Eine Seniorin als Strehla im Landkreis Meißen ist von einem Telefon-Betrüger angerufen worden, hat sich aber erfolgreich widersetzt. Alltäglich ist das nicht, betonte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Immerhin sei die Frau aus Strehla 101 Jahre alt und der Anruf erwischte sie am Dienstag mitten in der Nacht. "Gegen 23 Uhr wurde sie angerufen", so die Polizei. Der Betrüger habe behauptet, ihre Tochter sei in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen, dabei sei ein Kind verletzt worden. Die Rentnerin sollte ihre Tochter mit mehreren Tausend Euro aus der Haft freikaufen.