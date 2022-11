Geschenke online shoppen Wenn der Zoll seine Hand (dr)auf hält

Grundsätzlich muss für alle Sendungen aus einem Nicht-EU-Land eine Zollanmeldung abgegeben werden. Diese Aufgabe übernimmt in der Regel der Beförderer der Waren, also der zuständige Post- bzw. Kurierdienst, für Sie. Dieser bezahlt auch schon die fälligen Einfuhrabgaben an den Zoll. In der Regel müssen Sie dann die Abgaben bei der Zustellung der Sendung bei dem Beförderer bezahlen.