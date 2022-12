Wichtig ist, dass die Zahlung unbar (über ein Konto erfolgend, Anm. d. Red.) und bis zum 31.12. eines Steuerjahres gemacht worden ist. Wenn der Höchstbetrag in einem Jahr schon ausgeschöpft ist, dann sind viele Firmen kurz vor Jahresende auch damit einverstanden, die Rechnungsbegleichung aufs nächste Jahr zu verschieben oder auch zwei Teilzahlungen zu vereinbaren, um möglichst in zwei Jahren von der Steuerermäßigung zu profitieren. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass bei der Rechnungslegung seitens der Firmen unbedingt darauf geachtet werden muss, dass die Arbeitsleistung separat ausgewiesen ist. Meiner Erfahrung nach akzeptieren viele Finanzämter Rechnungen ohne separaten Arbeitskosten-Nachweis nicht und gewähren dementsprechend auch keine Steuerermäßigung in der Einkommensteuer.

Man sollte natürlich in erster Linie aus Liebe heiraten. Aber selbstverständlich bringt eine Eheschließung im Dezember den enormen Vorteil, dass man rückwirkend für das ganze Jahr als verheiratet steuerlich behandelt wird. Das führt insbesondere in dem Jahr, in dem die Ehe geschlossen wurde, oft zu einer sehr guten Erstattung. Wer so oder so geplant hat, zum Beispiel im Januar aufs Standesamt zu gehen, der könnte überlegen, ob nicht vielleicht eine Dezemberhochzeit auch sehr romantisch sein könnte.