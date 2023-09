Jede sozialversicherungspflichtig angestellte Person in Deutschland sammelt die Rentenpunkte über das Brutto-Gehalt. Daraus fließen die Beiträge in die Rentenversicherung. Je nachdem wie viel die angestellte Person verdient – also einzahlt –, gibt es pro Jahr eine bestimmte Anzahl Rentenpunkte. Das bemisst sich am Durchschnittsentgelt aller gesetzlich Rentenversicherten. Dieses Jahr liegt es in den neuen Bundesländern bei 41.967 Euro. Ist der Brutto-Lohn genauso hoch, gibt es exakt einen Rentenpunkt. Wer anteilig mehr oder weniger verdient, bekommt auch anteilig mehr oder weniger Rentenpunkte.



Jeder Rentenpunkt wiederum hat einen Wert. Und zwar aktuell 37,60 Euro. Die über das gesamte Arbeitsleben gesammelten Rentenpunkte bestimmen am Ende maßgeblich, wie viel Rente auf dem Konto landet. Wer 2023 zum Beispiel mit 40 Rentenpunkten in die reguläre Altersrente geht, bekommt eine Rente von rund 1.500 Euro im Monat.



Wer die Rente jedoch vorzieht – also vor Erreichen der persönlichen Regelaltersgrenze in den Ruhestand geht, bekommt die erwähnten 0,3 Prozent Abzug pro Monat früherem Ruhestand. Diese Abzüge können sich maximal auf 14,4 Prozent summieren. Das passiert bei Menschen, die statt zur Regelaltersgrenze von 67 Jahren zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit 63 Jahren in den Ruhestand gehen. Wenn die Rente nun früher als vorgesehen, aber ohne Abzüge kommen soll, braucht es eben mehr Rentenpunkte und die lassen sich zusätzlich kaufen.