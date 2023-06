Im Wesentlichen funktioniert das Konzept so: Sie verkaufen einen Teil des Eigenheims – maximal 50 Prozent – an einen der Anbieter. Sie erhalten den Kaufpreis auf einen Schlag oder manchmal auch in Raten ausbezahlt und mieten den eben verkauften Teil des Eigenheims zurück. Sie zahlen also einen festen Betrag, das sogenannte Nutzungsentgelt für den verkauften Teil.



Mit dem restlichen erhaltenen Geld können Sie im Prinzip tun, was Sie wollen. Die Weltreise planen, dem Enkel das Studium finanzieren oder die neue Heizung einbauen. Auf den ersten Blick hat der Teilverkauf so einige Vorteile: