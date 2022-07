Klares Wasser im Teich Was hilft gegen Algen?

Die Pflanzen schattieren die Wasserfläche und so fällt weniger Sonnenlicht in den Teich, das die Wassertemperatur steigen lässt.

Algen breiten sich bei einem Nährstoffüberschuss aus. Eine besondere Rolle spielt der Phosphatgehalt. Das Phosphat im Teich sollte daher ständig gebunden und für die Algen unbrauchbar gemacht werden. Bei der Bepflanzung bieten sich Seerosen, Rohrkolben, Krebsscheren oder beispielsweise Muschelblumen an. Ein Bachlauf kann ebenfalls die Wasserqualität verbessern und durch seine Sauerstoffbildung und Filterfunktion vorbeugend gegen ein Algenwachstum wirken. Gegen eine Algenplage in Mini- oder kleineren Gartenteichen kann auch Gerstenstroh oder Torf in einem Stoff- oder Nylonbeutel im Wasser helfen, weiß René Wadas. Es setzt Stoffe frei, die das Wasser brechen und das Algenwachstum so hemmen.

Die UV-Klärer sollten nur nachts laufen, rät René Wadas. „Die Schwebealgen, die am Tag abgetötet werden geben ihr Phosphat ins Wasser ab und darüber freuen sich wiederum die Fadenalgen. Dann werden aus Schwebealgen schnell Fadenalgen und das Problem wird nicht bekämpft“, sagt der Profi. In der Nacht können die Algen das Phosphat nicht aufnehmen und es setzt sich am Boden fest und bleibt im Schlamm hängen. „Teichbesitzer sollten nicht im Schlamm wühlen. Zum Abbau des Teichbelags können Mikroorganismen in den Teich eingebracht werden, die den Schlamm zersetzen“, so Wadas.