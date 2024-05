Die Ursache für Schmerzen können Überbelastung, ein Bruch oder auch eine Reizung und Entzündung von Sehnen sein. An der hinteren Seite der Ferse setzt die Achillessehne an, die stärkste Sehne unseres Körpers. Sie verbindet die Muskeln der Wade mit dem Fuß und sorgt so bei jedem Schritt für ein optimales Zusammenspiel.

An der Unterseite des Fußes setzt die sogenannte Plantarfaszie an der Ferse an. Sie zieht sich über die gesamte Fußsohle, deshalb wird sie auch Fußsohlensehne genannt. Besonders häufig kommt es hier zu schmerzhaften Reizungen. Auch Sporne sind in dem Bereich des Sehnenansatzes sehr häufig. Dabei handelt es sich um eine entzündliche Verknöcherung in Folge von Überlastung oder Fehlstellungen.