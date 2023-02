Wellness-Massagen werden oft im Spa-Bereich großer Hotels oder in speziellen Wellness-Praxen angeboten. Die Anwendungen dienen keinem medizinischen Zweck, sondern in erster Linie der Entspannung, dem Stressabbau und dem Wohlgefühl. Ihnen liegt auch keine medizinische Diagnose zu Grunde.

Gegen Verspannungen helfen Kräuter und Gewürze wie Ingwer, Yasminblüten, Lorbeer, Rosmarin und Weidenrinde. Sie alle wirken durchblutungsfördernd und regen die Lymphe an. Auf einen Stempel kommen etwa 200 Gramm der Kräutermischung. Alle Kräuter gut miteinander vermischen.

Dann wird im Verhältnis 50:50 Reis dazu gegeben. Der speichert später besser die Wärme. Anschließend kommen Reis und Kräutermischung in ein 40 mal 40 Zentimeter großes Baumwolltuch, das mit einem Baumwollband zu einem Stempel gewickelt und fest verknotet wird.

Als nächstes wird der Stempel für etwa zehn Minuten in kaltem Wasser eingeweicht, bevor er danach für weitere zehn bis 20 Minuten auf 60 bis 80 Grad erwärmt wird. Am besten geht das mit einem Dampfgarer oder Reiskocher, ein Topf mit kochendem Wasser und einem Sieb tut es aber auch. In warmes Olivenöl getaucht können die Stempel dann zum Einsatz kommen.