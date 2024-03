Die ersten Ergebnisse einer aktuellen Studie der SRH Hochschule für Gesundheit in Gera zu antientzündlicher Ernährung und chronischen Schmerzen verweisen auf die Wichtigkeit der Ernährung in der Therapie. "Das Projekt läuft in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Interdisziplinäre Schmerztherapie am Klinikum Zeitz. Die Patientinnen und Patienten zeigten durch ein ganzheitliches Programm, zu dem auch die Ernährungstherapie gehörte, ein verringertes Schmerzempfinden", sagt Professorin Dorothea Portius, die den Lehrstuhl für Ernährungstherapie in Gera leitet. Allerdings zeigte die Studie auch, dass im Rahmen der ernährungstherapeutischen Betreuung, insbesondere mit antientzündlichen Lebensmitteln, weiter Verbesserungen nötig sind.