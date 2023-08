Antientzündliche Lebensmittel In der Therapie von chronischen Schmerzen kann die Ernährung mit antientzündlichen Lebensmitteln eine wichtige Rolle spielen. Darauf verweisen erste Ergebnisse einer aktuellen Studie der SRH Hochschule für Gesundheit in Gera. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, diese in den Speiseplan mit einzubauen.



Der Salat mit Forelle liefert jede Menge entzündungshemmende Inhaltsstoffe. Er ist ganz leicht zuzubereiten. Die Kombination aus knackigem Gemüse und frischem Fisch kommt sicherlich nicht so häufig auf den Tisch und sorgt somit für Abwechslung im Speiseplan.