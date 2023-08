Wer seiner Haut etwas Gutes tun will, lässt erst mal alle Altersbeschleuniger weg: Rauchen, zu viel Alkohol, zu viel Sonne, Zucker, Weißmehl, Fastfood und Kuhmilch in großen Mengen. In der Kuhmilch ist der Insulin-like Growth Factor 1 (IGF1) enthalten, der sowohl Akne fördert als auch übermäßige Talgproduktion und Mitesser. Nach aktuellem Stand der Wissenschaft gilt Milch als Beschleuniger des Alterungsprozesses. Zum jetzigen Zeitpunkt erscheinen 200 ml Milch pro Tag für Erwachsene akzeptabel. Calcium findet man beispielsweise auch im Mineralwasser. Zur Eiweißversorgung sind pflanzliche Quellen prima, aber auch Ei, Fisch und manchmal Fleisch.

Die Haut wird in erster Linie von innen aufgebaut. Die Blutgefäße transportieren alle relevanten Stoffe zur Haut. Gute Ernährung ist deshalb besonders wichtig für die Haut. Die Darmbakterien versorgen Haut und Schleimhäute mit Vitaminen, Immunsystem-Botenstoffen und Bakterien, wie eine Art Reservepool. Je vielfältiger und gesünder die Darmflora ist, umso besser lassen sich Erkrankungen wie Neurodermitis, Schuppenflechte, Allergien, Rosazea und Akne behandeln. Oft essen wir aber zu wenig pflanzlich und nehmen zu wenige Ballaststoffe und Mikronährstoffe auf. Um das auszugleichen, kann man zum Beispiel Akazienfasern, Flohsamenschalen oder Leinsamen zu sich nehmen. Aber auch in allen bitteren Salaten, in Wurzelgemüsen oder in Apfelschalen stecken viele lösliche Ballaststoffe für einen gesunden Darm.