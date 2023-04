Pigmentstörungen entstehen, wenn unser Körper zu viel Farbstoff in der Haut bildet. Ursache sind spezielle Zellen in der oberen Hautschicht, die für die Bildung von Melanin verantwortlich sind. Dieses Farbpigment sorgt dafür, dass die UV-Strahlen der Sonne nicht in tiefere Hautschichten dringen; so schützt sich die Haut vor Schäden. Wer sich also viel der Sonne aussetzt, läuft Gefahr, im Laufe seines Lebens Pigmentflecke zu entwickeln.

Wer sich vor zu viel UV-Strahlen schützt, kann Altersflecken vermeiden. Bildrechte: imago/Paul von Stroheim

"Sonnen- oder auch Altersflecken entstehen durch eine übermäßige UV-Belastung", sagt die Berliner Dermatologin Dr. Yael Adler. "Sie setzen sich wie eine Art Stoppschilder auf die strapazierten Sonnenterassen der Haut." Das zeigt sich in ihrer Lokalisierung: "Die Flecken treten generell an chronisch lichtexponierten Hautarealen auf", so Adler. Die Haut am Po hingegen, die meist in der Badehose versteckt sei, bliebe davon verschont.



Wer die Ursache kennt, kann vorbeugen, und zwar durch "meiden, kleiden und cremen", so Adler – also beizeiten in den Schatten wechseln, die Haut mit Kleidung schützen und eine UV-Schutz-Creme benutzen. Zusätzlich verlängere auch ein Glas Möhrensaft mit einem Tropfen Öl den Eigenschutz der Haut gegen UV-Strahlung und Pigmentflecken.