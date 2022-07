Nicht nur aus ästhetischer Sicht ist es sinnvoll den Bauch, die Beine und den Po zu trainieren. Denn dadurch baut man vor allem Muskeln in den Beinen und im Rumpf auf und bekommt eine gute Körperspannung. Das wirkt sich wiederum positiv auf unsere Körperhaltung aus. Gerade für diejenigen, die die meiste Zeit sitzen ist ein Bauch-Beine-Po-Training perfekt, denn so werden die Muskeln, die den ganzen Tag nicht gefordert werden, aktiviert. Und noch ein Plus: Je mehr Muskeln man in Bauch, Beine und Po aufbaut, desto mehr Kalorien verbrennt man auch im Ruhezustand – also dann, wenn man keinen Sport treibt.